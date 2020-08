Ook supermarktketen Walmart mengt zich in de strijd om TikTok

Supermarktketen Walmart wil samen met Microsoft het Amerikaanse deel van TikTok overkopen. Dat moet verhinderen dat de populaire app wordt verboden in de Verenigde Staten, omdat Trump vreest dat moederbedrijf ByteDance gegevens van zijn burgers doorspeelt aan China.

Negentig dagen kreeg TikTok van president Donald Trump om zijn Amerikaans deel te verkopen. Dat was de enige manier voor het Chinese moederbedrijf om een verbod van de populaire app in de VS te verhinderen, want Trump wil dat TikTok in “veilige” Amerikaanse handen terecht komt.

Foto: AP

En daarvoor staan meerdere kandidaten te springen. Begin augustus bevestigde Microsoft al dat ze gesprekken hadden met TikTok. Nu komt daar ook de interesse van supermarktketen Walmart bij, bevestigde een woordvoerder. “We hebben er vertrouwen in dat een partnerschap tussen Walmart en Microsoft zou voldoen aan zowel de verwachtingen van TikTok-gebruikers als aan de bezorgdheden van de Amerikaanse overheid.”

De grote interesse komt niet als verrassing. De populaire app, waar filmpjes worden gedeeld, heeft 100 miljoen Amerikaanse gebruikers. Wereldwijd zijn dat er 800 miljoen.