Waalse burgemeester gepikeerd door vergelijking van Jean-Marie Dedecker: “Hij heeft nog nooit een voet in de Borinage gezet”

Het plan van burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) om Westende-Bad een aantrekkelijker gezicht te geven, is in het Waalse Bergen slecht ontvangen. Wat de twee gemeen hebben? Ooit noemde Dedecker het vervallen Westende-Bad “de Borinage van de Kust”, wat nu opnieuw ter sprake kwam. Maar in de “echte Borinage” in de Waalse provincie Henegouwen stoot hen dat zo tegen de borst dat een burgemeester de inwoners van Borinage uitnodigt aan de Franse Opaalkust.

“Het plan is simpel: alle overlast, huisjesmelkerij en ronduit schandalige toestanden moeten eruit.” Zo sprak burgmeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker deze week over Westende-Bad. Naar aanleiding daarvan kwam opnieuw de term Borinage ter sprake, ooit door hem zo genoemd als verwijzing naar een vervallen regio.

En dat pikt Nicolas Martin, burgemeester van Bergen, niet: “Hij heeft nog nooit een voet in de Borinage gezet en toch haalt hij stereotypen boven. Wij kunnen er niets aan doen dat Jean-Marie Dedecker een verrotte buurt in zijn stad heeft. Dat is geen reden om een andere regio te kleineren”, zegt hij aan Sudpresse.

Hij nodigt Dedecker uit om ook de “sterke punten” van de Borinage te gaan ontdekken. En tot slot richt hij zich ook tot zijn eigen inwoners: “Als hij ons niet mag, zullen inwoners van de Borinage zeker plezier beleven aan de charmante Opaalkust.”