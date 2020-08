Code rood: wat te doen als je terugkomt uit coronagebied? En hoe raak je vroeger uit quarantaine?

Wanneer moet ik in quarantaine? Hoe lang precies? En ook: wat moet ik in godsnaam doen als ik in quarantaine moet, maar niet kan telewerken? Het zouden vragen zijn waarop u moeiteloos een antwoord moet kunnen formuleren, maar we stelden vast dat niet iedereen dat losjes uit de pols kan. Terugkeerders uit het buitenland mogen dan wel thuiskomen met een kleurtje, maar ook met heel wat vragen.