Vader en skateboarder zijn slachtoffers van schietpartij in Kenosha geïdentificeerd

De twee dodelijke slachtoffers die dinsdagnacht vielen tijdens een Black Lives Matter-manifestatie in Kenosha, door toedoen van zeventienjarige schutter, zijn geïdentificeerd. Het gaat om een vader van 36 jaar en een 26-jarige skateboarder.

Het eerste dodelijke slachtoffer van de schutter is Joseph Rosenbaum, een 36-jarige vader met een dochtertje van twee. Aan lokale media vertelt zus dat hij een goede vader was die heel erg van zijn dochter hield. Minder dan een jaar geleden verhuisde hij naar Kenosha, waar hij woonde met zijn verloofde.

De 26-jarige Anthony Huber, voor wie de schietpartij ook fataal werd, laat een stiefdochter na. Hij woonde op enkele kilometers van Kenosha en hield van skateboarden. Zijn vriendin zegt dat hij “niet dat liefde had voor deze stad. Hij haalde een gewapende schutter neer met niets meer dan zijn skateboard, en daarvoor kreeg hij die verdomde kogel.”

LEES OOK. “Verdachte (17) van dubbele moord op betogers in Kenosha was Trump-fan”

Een derde slachtoffer dat neergeschoten werd in zijn arm en gewond naar het ziekenhuis werd gebracht, zal het overleven. Hij had zich deze zomer meermaals opgegeven als dokter tijdens de Black Lives Matter-betogingen en was ook de nacht van de schietpartij als vrijwilliger aan het werk. De 17-jarige verdachte is woensdag opgepakt en wordt aangeklaagd voor twee moorden.