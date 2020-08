Onafhankelijke onderzoekscommissie buigt zich over getuigenissen in gymwereld

Een onafhankelijke onderzoekscommissie gaat de getuigenissen over mentaal misbruik in de turnwereld tegen het licht houden. Dat meldt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA), die de werking ervan financiert. “Deze commissie zal het nodige uitklaren en kan zowel tuchtsancties als algemene richtlijnen adviseren aan de gymnastieksector”, aldus minister Weyts.

Enkele weken geleden getuigden heel wat turners en turnsters over mishandeling en pesterijen door coaches. De getuigenissen kwamen er nadat de Nederlandse coach Gerrit Beltman, hoofdcoach bij turnfederatie Gymfed in de periode van Aagje Vanwalleghem, in een interview toegaf dat hij te ver was gegaan bij de opleiding van jonge turnsters.

Een onafhankelijke onderzoekscommissie, die is opgericht buiten de ethische commissie bij Gymfed om, zal zich verder buigen over de getuigenissen rond de topsportwerking bij Gymfed. Voorzitter wordt Bart Meganck, momenteel raadsheer bij het hof van beroep in Gent. De andere leden zijn niet verbonden met de gymnastiekfederatie.

Hun expertise en ervaring garandeert volgens Meganck een eerlijk onderzoek naar de praktijken uit de getuigenissen. “Naast procedurele waarborgen, willen we met de multidisciplinaire samenstelling van de commissie ook inhoudelijk kwalitatieve garanties bieden. De bevindingen van de commissie kunnen een solide basis vormen voor sterk advies en structurele verbeteringen”, zegt voorzitter Meganck.

Het is de bedoeling dat getuigen hun verhaal in alle sereniteit kunnen vertellen aan de commissieleden. Afhankelijk van de inhoud van die getuigenissen zal de commissie getuigen en experten oproepen. De getuigenissen, bevindingen en vaststellingen zullen het voorwerp uitmaken van verschillende zittingen en uiteindelijk resulteren in een definitief rapport.

Wie een verhaal met de commissie wil delen, kan in discretie contact opnemen via het e-mailadres meldpunt.gymnastiek@outlook.com. Deze mails worden enkel gelezen door de secretaris. Die zal samen met de melder een moment zoeken om voor de commissie te verschijnen en verdere informatie bezorgen. Wie eerst een persoonlijk gesprek wil met een van de commissieleden, kan dat vragen via de secretaris.

De commissie zal maandelijks een stand van zaken bezorgen aan Sport Vlaanderen en aan minister Weyts. Het project loopt tot eind januari 2021. De commissieleden zullen voor eind januari het eindrapport met al hun bevindingen opleveren.