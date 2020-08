Vijf nieuwe bonobovrouwtjes in Planckendael: “Nog meer ruzie en seks”

Mechelen / Muizen -

Zoo Planckendael in Muizen (Mechelen) verwelkomt vijf nieuwe bonobo’s. De mensapen verhuizen vanuit twee dierentuinen in Duitsland. De bonobogroep in Planckendael telt nu achttien dieren, dat is de op een na grootste groep in Europa. “Meer bonobo’s betekent nog meer ruzie, vriendschap en seks, want bij deze dieren is het nooit saai”, zeggen de verzorgers.