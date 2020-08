Zoo Planckendael heeft er vijf nieuwe bonobovrouwtjes bij

Het bonoboverblijf in Zoo Planckendael heeft er vijf nieuwe bewoonsters bij. Nooit eerder was de bonobogroep zo groot. Met de komst van de vijf vrouwtjes telt de groep achttien leden en is het zelfs de op één na grootste van Europa.

Een jaar na de opening van Expeditie Bonobo, het vernieuwde en uitgebreide bonoboverblijf, krijgen bonobo’s Djanoa, Unabii, Hortense en co het gezelschap van vijf nieuwe dieren. Nayembi (14 jaar) en dochter Nila (4 jaar) komen uit de zoo van Frankfurt, Binti (25 jaar) verhuisde met kleintjes Bina (5 jaar) en Balina (9 maanden) vanuit Keulen.

Zoo Planckendael is internationaal stamboekhouder en Europese coördinator van het kweekprogramma en bepaalt dus over de hele dierentuinwereld welke bonobo er met welke bonobo jongen mag krijgen.

Met de komst van Nayembi heeft de dierentuin waardevolle genen in huis. Ze is de enige nog levende nakomeling van bonobo Mobikisi, een van de laatste dieren uit de natuur. Deze bloedlijn is daarom erg belangrijk. “De komst van de vijf nieuwe vrouwen biedt mooie vooruitzichten. We hopen dan ook om in de toekomst nieuwe kleine bonobo’s te mogen verwelkomen”, zegt verzorger Joris.

De groep telt nu twaalf vrouwtjes en ‘slechts’ zes mannetjes. Bij bonobo’s zwaaien de vrouwen de plak. De komst van de nieuwelingen zorgt dus voor extra girlpower én leven in de brouwerij, want bij bonobo’s is het nooit saai.

De intelligente mensapen ravotten, klimmen, vlooien, ruziën en leggen het nadien weer bij. Vaak doen ze dat door met elkaar te paren. Bonobo’s gebruiken seks als middel om spanningen binnen te groep op te lossen. Ze doen het als begroeting, om hun sociale status te bevestigen, affectie te tonen, zich af te reageren, of om stress tegen te gaan.

De bonobo’s zijn een bedreigde diersoort. Schattingen van het aantal bonobo’s in de natuur lopen uiteen van 15.000 tot 50.000. Ze komen enkel voor ten zuiden van de Congostroom. De dieren worden gedood voor hun vlees of gevangen en verkocht als gezelschapsdier. De grootste bedreiging is de vernieling van de tropische bossen waarin ze leven.