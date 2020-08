Eén ding is zeker na de speech van Trump: “Keizer Donald is nog niet uitgespeeld”

Hij schetste een apocalyptisch beeld van Amerika onder Biden. Beloofde een coronavaccin tegen het eind van het jaar. Een nog mooier Amerika. Tien miljoen jobs in tien maanden. En in een paar uur tijd een einde te maken aan de rellen als de burgemeesters hem bellen. “Trump heeft in de afsluitende speech van de Republikeinse conventie nogmaals bewezen dat hij populist nummer één is”, zegt Willem Post, Amerikakenner van het Instituut Clingendael. “Keizer Donald heeft zich zo opnieuw op de kaart gezet.” Maar of hij daarmee de verkiezingen wint?