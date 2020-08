Geen federale regering op 17 september? Dan wijst alles op nieuwe verkiezingen

15 maanden of 460 dagen na de verkiezingen lijkt er in de Wetstraat eindelijk schot in de zaak te komen. Koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert (Open VLD) heeft vrijdag van Koning Filip een extra week gekregen voor een Vivaldi-coalitie. Indien het opnieuw niet lukt, lijken verkiezingen meer en meer een realiteit te worden.