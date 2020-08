Coronacrisis doet vraag krimpen bij Sodexo: 380 banen op de tocht

De directie van Sodexo België, bekend van de maaltijd- en dienstencheques, heeft donderdag tijdens een bijzondere ondernemingsraad de intentie aangekondigd om het personeelsbestand met bijna 380 personen af te slanken. Reden is de krimpende vraag van haar klanten in de cateringdienstensector vanwege de coronacrisis, klink het in een persbericht. De informatie- en raadplegingsprocedure met de sociale partners in het kader van de wet-Renault werd opgestart.

Sodexo-klanten (bedrijven, administraties, scholen en universiteiten, ziekenhuizen, rusthuizen) hebben sinds de uitbraak van de coronapandemie hun cateringbehoeften moeten aanpassen aan de veiligheidsmaatregelen en aan nieuwe werkregelingen. Sommige van hen worden geconfronteerd met een langzaam en geleidelijk herstel en worden zwaar getroffen door de huidige crisis.

Als rechtstreeks gevolg van deze situatie moest Sodexo België haar eigen organisatie aanpassen. Bijna 1.400 van de 4.000 werknemers van het bedrijf traden toe tot de tijdelijke werkloosheidsregeling van de overheid. De crisis had een aanzienlijk impact op de omzet en de winst.

“Vandaag is het duidelijk dat de terugkeer naar een activiteit die vergelijkbaar is met de situatie van voor de COVID-19-crisis niet langer mogelijk is”, klinkt het. “Daarom werd besloten om de omvang van de teams aan te passen aan de terugval van de volumes. Dat is noodzakelijk om de winstgevendheid van de onderneming op korte, middellange en lange termijn te garanderen.”

CEO van Sodexo België Michel Croisé zegt in het persbericht dat het verantwoordelijkheid van de directie is “om de levensvatbaarheid van het bedrijf te garanderen door de structuur en de werking ervan aan te passen aan dit aangepaste consumptiegedrag en deze nieuwe werkorganisatie”.

“Uiteraard betreuren wij dat een aanzienlijk aantal van onze werknemers door deze situatie wordt getroffen en wij zullen in overleg met onze sociale partners alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ieder van hen kan genieten van de best mogelijke voorwaarden voor een positieve toekomst”, zegt hij nog.