Koning verlengt opdracht van Egbert Lachaert (Open VLD)

Koning Filip heeft de opdracht van Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert verlengd. Exact tien dagen is hij nu aan de slag als koninklijk opdrachthouder, en hij mag dat nu dus nog een week langer blijven doen.

Egbert Lachaert werd vrijdag rond elf uur op het Paleis verwacht om verslag uit te brengen over zijn opdracht in de regeringsvorming. “De heer Lachaert heeft aan de Koning een tussentijds verslag uitgebracht dat wijst op constructieve gesprekken voor de vorming van een meerderheidsregering”, luidt het persbericht van het Koninklijk Paleis. “Hij zal ten laatste op 4 september een nieuw verslag uitbrengen.”

In een eerste reactie aan Het Laatste Nieuws zegt Lachaert dat er inhoudelijk nog werk is, maar dat hij hoopt op nieuws binnen de week nieuws om dat de volgende stap te kunnen zetten.

Lachaert kreeg begin vorige week de opdracht om de nodige initiatieven te nemen voor de vorming van een regering met een “brede meerderheid in het parlement”. Officieel hield Lachaert alle opties open, maar al snel werd duidelijk dat hij in de richting werkte van een coalitie met liberalen, socialisten, groenen en christendemocraten. Donderdag raakte bekend dat Lachaert intussen aan N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft laten weten dat dit in eerste instantie de piste is die hij volgt.

Vraag blijft of CD&V in het verhaal van zo’n Vivaldi-coalitie meestapt. De christendemocraten hielden tot nu toe vast aan een coalitie met Vlaamse meerderheid en dus met N-VA, met wie ze overigens - net als Open Vld - ook in de Vlaamse regering zitten. CD&V heeft ook eisen rond ethische thema’s als abortus en rond staatshervorming. Het is overigens nog lang niet duidelijk in welke mate de liberalen kunnen instemmen met de eisen die de socialisten op tafel leggen rond pensioenen, gezondheidszorg en fiscaliteit.