Child Focus lanceert app ChildRescue om vermiste kinderen sneller terug te vinden

Child Focus lanceert naar aanleiding van de internationale dag van de vermisten op 30 augustus de app ChildRescue. Een extra tool om snel en erg lokaal informatie te verspreiden én via app-gebruikers te verkrijgen. Het doel is om sneller vermiste kinderen terug te vinden, aldus CEO Heidi De Pauw vrijdag tijdens de online persconferentie. Child Focus mikt op circa 50.000 downloads eind dit jaar. Het is de bedoeling om de app op Europees niveau in te zetten. In Griekenland werd de app eind juli gelanceerd.

De Belgische stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen behandelt jaarlijk zowat 2.000 verdwijningsdossiers van kinderen in België. “Dat betekent meer dan gemiddeld drie nieuwe verdwijningen per dag. Elke verdwijning is onrustwekkend en elke minuut is belangrijk”, aldus Heidi De Pauw. Vooral de eerste uren na de verdwijning zijn cruciaal.

Op 2.015 geopende dossiers in 2019 werden 115 opsporingscampagnes gestart. Naast de gekende affichecampagnes, de inzet van sociale media (Facebook en Twitter met 450.000 contacten), de digitale partners (o.a. NMBS en Nationale Loterij) en opsporingsberichten via de media komt nu de ChildRescue app als bijkomende tool.

Burgers en smartphonegebruikers kunnen een actieve rol spelen door de app gratis te downloaden en (anoniem) via het platform informatie of getuigenissen door te geven. De app maakt gebruik van geo-localisatie. Als elementen in een verdwijningsdossier aanwijzen dat het belangrijk is om in een bepaalde regio uit te kijken om een vermist kind terug te vinden, krijgt de gebruiker een melding als hij of zij zich in dat bepaald gebied bevindt. Informatie en getuigenissen kunnen via de app makkelijk doorgestuurd worden.