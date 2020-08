Van Gucht: “Mondmaskers voor kinderen in lagere school hebben geen zin”

Het heeft geen zin om kinderen beneden de 12 jaar te verplichten om mondkapjes op te zetten. Dat zeiden de woordvoerders van Sciensano Frederique Jacobs en Steven Van Gucht op de persconferentie vrijdag.

“Waarom zijn mondmaskers in ons land pas verplicht vanaf 12 jaar, terwijl in Spanje kinderen vanaf hun zesde al verplicht worden om ze te dragen? “, zo luidde de vraag van de dag vrijdag.

Jacobs en Van Gucht gaven twee redenen waarom we de Spanjaarden daar niet in volgen. Ten eerste hebben kinderen op die jonge leeftijd het erg moeilijk om de mondneusbescherming op een correcte manier te dragen, en als het beschermingsmiddel niet correct wordt gedragen, dan kan het meer slecht dan goeds aanrichten.

De andere reden is dat uit onderzoeken is gebleken dat het virus minder besmettelijk is bij jonge kinderen. Er is minder kans dat ze het aan elkaar doorgeven en er is ook minder risico dat ze ouderen besmetten.