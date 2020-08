Slechts één speler in Europa is nog trouwer aan zijn club dan Lionel Messi bij FC Barcelona

Na bijna twee decennia heeft Lionel Messi beslist dat zijn periode bij Barcelona eropzit. De Argentijn debuteerde officieel in oktober 2004 in het truitje van de Catalanen. In de top tien van de grootste Europese competities doet enkel CSKA Moskou-keeper Igor Akinfeev beter. Met Sammy Bossut (Zulte Waregem) staat ook één landgenoot tussen de grote namen met zijn veertien jaar trouwe dienst.