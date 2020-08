Inflatie neemt derde maand op rij toe

De inflatie, die uitdrukt welke mate consumptiegoederen duurder worden, is in augustus voor de derde maand op rij gestegen. Ze kwam uit op 0,82 procent, tegen 0,73 procent in juli, zo meldt het Belgische statistiekbureau Statbel vrijdag.

De stijging werd in juni ingezet, nadat de inflatie in mei een dieptepunt had bereikt van 0,48 procent.

In augustus werden vooral hotelkamers duurder (+4,5 procent tegenover juli), net als alcoholvrije dranken (+3,5 procent), alcoholische dranken (+1,5 procent), brood en granen (+1 procent) en restaurants en cafés (+0,7 procent). Aan de andere kant waren onder meer vliegtickets (-7,4 procent), vakantiedorpen en campings (-6,6 procent), fruit (-4 procent) en groenten (-2,4 procent) goedkoper dan in juli.

Als je vergelijkt met een jaar geleden, dan waren verse zeevruchten in augustus dit jaar meer dan een derde duurder. Producten uit de categorieën postverzending, juwelen en verse fruit kostten meer dan 10 procent meer. De sterkste prijsdalingen vergeleken met augustus vorig jaar waren er bij vakantiecentra, campings en jeugdherbergen, huisbrandolie en vliegtuigvervoer (telkens rond 15 procent).