Vlaamse Carll Cneut en Peter Van den Ende winnen Zilveren Penseel

Twaalf kinderboekenschrijvers en acht -illustratoren hebben een Zilveren Griffel of Penseel gewonnen, jaarlijkse prijzen voor de best geschreven en best geïllustreerde Nederlandstalige jeugdboeken. Twee Vlamingen, Carll Cneut en Peter Van den Ende, vielen in de illustratieprijzen. De Griffel- en Penseeljury kende vrijdag de laatste kinderboekenprijzen toe, nadat eerder in de week al andere prijswinnaars op de hoogte waren gebracht.

“De man met de zeegroene ogen” van Koos Meinderts, “Tijger” van Jan Jutte, “Dit is geen Cobra” van Bette Westera en Sylvia Weve en “Naar de overkant” van Wouter Klootwijk vielen in de prijzen in twee categorieën voor de jongste kinderen. Dolf Verroen kreeg een griffel voor “Niemand die het ziet”, evenals Simon van der Geest voor “Het werkstuk - of hoe ik verdween in de jungle”. Voor boeken voor oudere kinderen werden Sjoerd Kuyper met “Bizar” en Neal en Jarrod Shusterman met “Dor” gelauwerd.

Bette Westera kreeg eveneens een griffel voor het poëzieboek “Uit elkaar”, net als Edward van de Vendel voor “Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt”. “Het geheime boek van Sinterklaas” van Floortje Zwigtman en “Toen het oorlog was, 1939-1945” van Annemiek de Groot, Roos Jans, Juul Lelieveld en Liesbeth Rosendaal kregen in de informatieve categorie een onderscheiding.

Zilveren Penselen gingen naar Carll Cneut voor “De vuurzeevlieg - en andere dierenverhalen” en naar Peter Van den Ende voor “Zwerveling”. Met “Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt” viel ook illustrator Martijn van der Linden in de prijzen. Sylvia Weve kreeg een Zilveren Penseel voor haar illustraties in “Uit elkaar”. De illustratieprijzen gingen verder naar Lisk Feng voor de tekeningen in “Everest”, Wouter van Reek voor “Nadir en Zenith in de wereld van Escher”, Joohee Yoon voor “Stel dat? “ en Yvonne Jagtenberg voor “Hup, Herman! “.

De hoofdprijzen, de Gouden Griffel en het Gouden Penseel, worden aan het begin van de Kinderboekenweek toegekend aan een van de winnaars van de zilveren prijzen. De winnaars worden bekendgemaakt op 29 september.