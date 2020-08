Primeur voor KV Kortrijk: eersteklasser heeft plan om 2.980 toeschouwers toe te laten bij eerstvolgende thuismatch

KV Kortrijk heeft de primeur beet. Als eerste Belgische club komt het naar buiten met een volledig afgewerkt plan om opnieuw fans toe te laten in de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen Moeskroen. “Het plan kwam tot stand in nauw overleg met stad Kortrijk. Het doet ons veel plezier dat we al onze abonnees opnieuw zullen kunnen verwelkomen”, aldus Jelle Brulez, commercieel manager B2C bij KV Kortrijk.

KV Kortrijk werkte al wekenlang aan een plan om opnieuw fans toe te laten in het Guldensporenstadion, mét voorzorgsmaatregelen. Toen Ben Weyts, Vlaams minister van Sport, vorige week het licht op groen zette, werd een versnelling hoger geschakeld. In nauw overleg met stad Kortrijk rolde KVK een plan uit. Concreet kunnen vanaf 13 september 2.980 mensen plaatsnemen in het Guldenstadion voor de wedstrijd tegen Moeskroen. De 2.500 abonnees zijn dus zeker van hun plaats.

Dat kan door het stadion op te delen in tien aparte compartimenten. Elke tribune bestaat uit twee compartimenten, met uitzondering van de hoofdtribune, die uit vier kleinere compartimenten bestaat. Elk compartiment wordt volledig afgesloten met constructies die nu geplaatst worden, waardoor geen enkel compartiment contact kan hebben met elkaar.

Aparte ingangen

Waar KV Kortrijk normaal met één hoofdingang werkt, zullen er nu zes aparte entrees zijn zodat de verschillende compartimenten gescheiden binnenkomen. Een uitzondering hierbij geldt voor tribune 1. Voor die tribune wordt met een tijdsschema gewerkt. Iedereen moet via de hoofdingang, de verschillende delen van de tribune krijgen elk een tijdslot toebedeeld waarop de fans in het stadion moeten zijn.

Elk compartiment heeft een eigen drank- en eetstand, alsook sanitaire voorzieningen. Dat maakt van elk compartiment een aparte eventlocatie. Binnen de verschillende groepen wordt ook een circulatieflow met éénrichtingsverkeer gecreëerd om vermenging van de persoonlijke bubbels tot een minimum te beperken. Zo is per bubbel slechts één persoon verantwoordelijk voor het halen van drank en eten, dat op de zitplaats genuttigd moet worden. Door het circulatieplan moet er niet gekruist worden.

KV Kortrijk voorziet ook signalisatie. Van zodra er een wachtrij van een vijftal mensen staat aan een eet -of drankstand, gaat het sein op rood. De fans moeten dan op hun plaats wachten tot de rij verminderd is, om te vermijden dat er te veel mensen op dezelfde plaats samentroepen.

Hosts

Om dat alles in goede banen te leiden, rekent KV Kortrijk op KVK-hosts. Zij zullen bij binnenkomst de toeschouwers begeleiden zodat ze snel op hun plaats zitten. Tijdens de match zullen ze proactief helpen waar nodig. Bijvoorbeeld door signalisatie te geven of door bij te springen bij de drank -en eetstanden. Die voorzieningen worden een kwartier voor de wedstrijd afgesloten zodoende dat het stadion snel ontruimd wordt. Wederom zonder kruisen van de verschillende compartimenten. De eigen ingang dient dus ook als uitgang. Voor tribune 1 geldt het tijdsschema.

Voetbal zal er dus anders uitzien door corona, maar het plan van KV Kortrijk laat toch opnieuw een aanzienlijk aantal supporters toe. Met 2.980 fans zal er opnieuw sfeer in het Guldensporenstadion zijn. “Supporteren mag, maar we vragen wel om het in de mate van het mogelijke op een serene manier te doen”, zegt Brulez.

“Perspectief”

De extra voorzorgsmaatregelen zetten druk op de kostenstructuur van een club, maar bieden vooral hoop. “Het is een kleine stap, maar het is wel erg belangrijk omdat het perspectief biedt”, noemt Brulez het. “Financieel zullen we er niet beter van worden, maar we wilden toch vooral een schaalbare oplossing hebben. Een oplossing die perspectief biedt voor onze medewerkers, normaal zo’n 300-tal jobs bij elke wedstrijd. En ik ben ook héél gelukkig om perspectief te bieden aan onze supporters. Fans horen bij het voetbal en dan doet het ons veel plezier om ze als eerste club van België terug welkom te kunnen heten tijdens de thuiswedstrijd van Moeskroen.”