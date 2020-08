Louise zit op kot op een boot(je) op Linkeroever: “Voor geen geld van de wereld wil ik ruilen met een echt kot”

Antwerpen -

Vanaf het moment dat ze de steiger van de jachthaven op Linkeroever op wandelt, waant ze zich op vakantie. “Spanje”, lacht Louise De Wever (21). Maar dit is geen vakantie, dit is haar thuis. Sinds 2,5 jaar zit ze hier op kot. Op een klein bootje, de Red Pepper, dat ze eigenhandig opkalefaterde. Luxueus is het er allerminst. “Maar voor geen geld van de wereld wil ik ruilen met een ‘normaal’ kot.”