NMBS duikt diep in de rode cijfers in eerste helft van dit jaar

Spoorwegmaatschappij NMBS heeft in de eerste helft van dit jaar een operationeel verlies geleden van 152,3 miljoen euro. Een jaar eerder was er nog een winst van 44,3 miljoen euro, zo deelde de NMBS vrijdag mee. Tegen het einde van het jaar wordt gevreesd dat het verlies zal oplopen tot ruim 300 miljoen euro.

Het verlies heeft alles te maken met het coronavirus. Het aantal reizigers - en de inkomsten daaruit - decimeerde aan het begin van de coronacrisis en lag eind juni nog altijd maar op 49 procent van het normale niveau.

Over het volledige jaar verwacht de NMBS een operationeel verlies van meer dan 300 miljoen euro. Dat is nog slechter dan minister van Mobiliteit François Bellot (MR) begin juli in de Kamer zei. Hij sprak toen van 290 miljoen euro verlies. Voor aanvang van de crisis mikte de NMBS voor dit jaar op een operationele winst van 108 miljoen euro.

Aantal reizigers viel zwaar terug

In het begin van de coronacrisis daalde het aantal reizigers tot 9,7% van het normale aantal. Dit cijfer is met de versoepeling van de inperkingsmaatregelen gestegen tot bijna 49% eind juni. Deze trend is vergelijkbaar met de bezettingsgraden van andere openbare vervoersmaatschappijen, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman.

Financiële impact

“Ondanks dat er minder reizigers waren, bleef NMBS haar rol als ruggengraat van de mobiliteit vervullen. Zeer belangrijk, voor al wie rekende op de trein voor zijn of haar essentiële verplaatsingen. Maar dit heeft ook een keerzijde: de bedrijfsopbrengsten daalden tot 1,040.6 miljard EUR (1.291.9 miljard EUR in dezelfde periode vorig jaar), terwijl de bedrijfskosten omwille van de verderzetting van het treinaanbod en de noodzakelijke meeruitgaven voor sanitaire maatregelen en beschermingsmateriaal slechts licht konden dalen, tot 1.192,9 miljard EUR (1,247.6 miljard EUR zelfde periode vorig jaar)”, aldus de spoorwegmaatschappij.

Het operationele verlies eind juni bedraagt daardoor 152,3 miljoen euro ten opzichte van een winst van 44,3 miljoen euro tijdens dezelfde periode vorig jaar. Eind dit jaar wordt een operationeel verlies van meer dan 300 miljoen euro verwacht, zodat er volgens de NMBS nood zal zijn aan bijkomende overheidsfinanciering.

Tijdens de eerste jaarhelft is de schuldenberg van de NMBS ook opnieuw toegenomen. De economische schuld steeg met 88 miljoen euro, tot 2,47 miljard euro.