Hoe een populaire politica, zangeres en moeder van 55 kinderen haar man liet vermoorden door haar (klein)kinderen

Brazilië is in de ban van een ongeziene moordzaak. Een Braziliaanse moeder van 55 kinderen, actief als parlementslid en zangeres, is opgepakt voor de moord op haar echtgenoot in juni 2019. Flordelis dos Santos de Souza had de pastoor al meermaals proberen om te brengen, en liet de moord volgens de politie dan maar uitvoeren door zes van haar kinderen, een kleindochter en nog drie anderen. Maar het verhaal wordt zelfs nog straffer.