Brandstichtingen, man doodgeslagen en dodelijk ongeval: Marc E. blijft in de cel

Leuven - De Leuvense raadkamer heeft de aanhouding van moordverdachte Marc E.(63) uit Houthalen-Helchteren met een maand verlengd. Dat meldt het parket.

De Limburger die vorige week opgepakt werd voor een reeks brandstichtingen en twee aanrijdingen in Houthalen - waarbij twee doden vielen - is sinds dinsdag ook verdacht van de moord op medegevangene Jean-Marc D.(58) in de gevangenis van Leuven Hulp. D. zou ’s ochtends door E. aangevallen zijn in de wachtkamer waar de mannen zaten in afwachting van hun overbrenging naar de rechtbank.

Over het motief van de verdachte en de resultaten van de hersenscan die bij E. werd uitgevoerd, is voorlopig niets bekend. Het parket wenst hierover geen verklaringen af te leggen. Persmagistrate Julie Plevoets liet wel weten dat de aanhouding van Marc E. met een maand is verlengd. De man die nooit eerder in aanraking kwam met het gerecht, kan tegen deze beslissing nog in beroep gaan bij de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling.