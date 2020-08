KV Mechelen, met Engvall in de selectie, naar Gent: “Zo dominant als nu waren we nog nooit”

Voor zijn laatste opdracht voor de interlandbreak trekt Malinwa naar AA Gent. Met een 4 op 9 vergaten de Kakkers zich de voorbije duels te belonen. De efficiëntie moet dringend naar omhoog, maar voor het overige is Wouter Vrancken een tevreden coach. “Dít is het voetbal dat ik met Mechelen wil brengen.”

Op zijn vrijdagse persbabbel had Vrancken goed nieuws over Gustav Engvall. De Zweed zit voor het eerst sinds 1 februari – toen ook tegen AA Gent trouwens – opnieuw in de selectie. Of de knieperikelen definitief van de baan zijn, moet nog blijken. “Gustav zit in een fase waarop hij door die pijngrens heen moet”, aldus Vrancken. “Voor 90 minuten is het te vroeg, maar invallen moet wel kunnen.” Hetzelfde geldt overigens voor zijn landgenoot Kerim Mrabti, die eveneens in de 21-koppige selectie zit. Daarvan vallen tegen zondag nog drie jongens af.

Onbekende Buffalo’s

Voor Malinwa wordt het bezoek aan de Arteveldestad een sprong in het duister. De Buffalo’s misten met 0 op 9 hun competitiestart, en trainden intussen een dikke week met de nieuwe coach Laszlo Bölöni. “Of het een voordeel is om hen nú partij te geven, kan ik pas achteraf zeggen. Ik ben daar vrij neutraal in. Ik weet dat de spelers gedreven aan de aftrap zullen verschijnen, en iets willen bewijzen. Het is aan ons om hen zo goed mogelijk te analyseren.”

KV pakte tot dusver 4 op 9, maar dat had eigenlijk een foutloze 9 op 9 moeten zijn. “De eerste dagen na de nederlaag tegen Cercle Brugge heerste de ontgoocheling”, gaf Vrancken toe. “Als je slechter bent of een mindere dag kent, is het veel gemakkelijker om je over zo’n verliespartij heen te zetten. In mijn briefing heb ik een aantal statistieken – aantal scoringskansen, gelukte passes, balbezitpercentage – aangehaald, en die vergeleken met de andere clubs uit de reeks. Op al die parameters draaien we bovenin mee, alleen de efficiëntie moet beter.”

High intensity

De manier waarop Geel-Rood al enkele matchen zijn wil oplegt, kan Vrancken wel appreciëren. “Qua dominantie was het nooit zo goed als nu. We werden vroeger als een omschakelploeg aanzien, terwijl we nu veel meer het spel in handen nemen. Zo zie ik voetbal het liefst. Ik ben een coach die kan genieten van Liverpool, en de Red Bull-teams, die ‘high intensity’ voetbal brengen, met veel energie en enthousiasme. Die manier van spelen past ook het best bij onze groep, weliswaar op onze manier, en met de profielen die voor handen zijn.”