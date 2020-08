Clement op zoek naar eerherstel bij ex-ploeg zonder Diatta: “We maken het onszelf moeilijk”

Club Brugge gaan zondag op zoek naar eerherstel in Genk, de ex-ploeg van Philippe Clement. Hij ziet momenteel, ondanks de 3 op 9, nog geen reden tot paniek. Een aderlating: Diatta raakt dit weekend niet fit. “Het was allemaal zo slecht niet, maar we maken het onszelf moeilijk”, aldus Clement.

Niet winnen op Genk? Crisis, klinkt het al her en der. Philippe Clement nuanceert dat. Afgelopen week ging hij samen met zijn groep op zoek naar de oorzaken van die magere 3 op 9 tijdens de competitiestart. En hij concludeerde dat het niet allemaal kommer en kwel was. “De fysieke data zijn top, maar van sommige jongens verwacht ik gewoon meer. Als je meer dan dertig keer in de zestien meter komt, moet je toch enkele keren scoren. Anderzijds had Mignolet amper werk en geven we weinig weg. Maar toch lopen we telkens in de counter. Dat moeten we vermijden”, aldus Clement. “Deze dip is een nieuwe uitdaging, maar ik maakte al erger mee. Ik herinner mij dat ik samen met Vincent (Mannaert, nvdr.) tijdens het kampioenenjaar onder Preud’homme op Gent met de fans moest gaan babbelen. We hadden net 4-1 verloren en ze lieten ons niet naar de bus vertrekken. Dit is echt niet nieuw, hoor. Ik hou van uitdagingen. Dat ik minder goed gezind rondloop, klopt wel. Maar als het allemaal héél goed loopt, ben ik ook de eerste die mijn groep met de voetjes op de grond houdt.”

De boodschap van Clement: we zien wel op het einde van de rit. “Het resultaat op het einde van de competitie: dat is wat telt voor mij. Soms is de weg daar naar toe veel belangrijker”, zegt de Brugse coach. “We kennen onze werkpunten: het baltempo moet hoger, de efficiëntie moet beter. In vergelijking met vorig jaar spelen ploegen veel lager tegen ons. Soms staan ze zelf bijna in de goal. Samen met de groep hebben we geconcludeerd dat we het onszelf gewoon moeilijk hebben gemaakt.”

Maar om een echte rampstart te vermijden, moet Club Brugge zondag wel iets rapen in Genk, de ex-ploeg van Clement. En de Luminus Arena blijkt niet meteen de favoriete verplaatsing van blauw-zwart. “Het wordt een hete strijd met een warm ontvangst. Voor onze laatste zege hadden we daar zes jaar niet gewonnen. Denken dat we daar zomaar eventjes zullen gaan winnen, is dus naïef”, aldus Clement. “Elke match is nu een uitdaging. Om jezelf scherp te zetten, maar ook omdat vertrouwen terug te winnen. Want als speler krijg je dat niet alleen, je moet er ook zelf naar op zoek.”

Een aderlating voor Club: Diatta, tegen Beerschot een schim van zichzelf, kan zondag waarschijnlijk niet aantreden. “Hij kreeg vorige week een kniestoot tijdens de wedstrijd en trainde nog niet mee deze week”, aldus Clement. Voor Deli, die al twee matchen aan de kant staat met een blessure aan de quadriceps, volgt er wel mogelijk groen licht. Hij deed het grootste deel van de groepstrainingen mee en zit zondag in de selectie.