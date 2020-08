Gent-coach Bölöni pleit na komst Bolat voor “nog extra versterking”, Odjidja en Depoitre out voor duel tegen Mechelen

Na exact acht dagen in Gentse loondienst heeft Laszlo Bölöni zijn analyse van zijn spelersgroep zo goed als klaar: “Ik begin stilaan de ploeg aan te voelen maar het zou inderdaad toch wel goed zijn mochten we nog enkele versterkingen kunnen halen”, aldus de Roemeense coach die donderdag werd herenigd met Sinan Bolat. “Het was een te groot risico om niet nog een bijkomende doelman te halen.”

Het wordt meteen de derde samenwerking voor het duo dat zowel bij Standard als Antwerp al successen boekte: “Sinan is een echte prof die ook in de vestiaire zijn rol speelt. Hij heeft een prima invloed, hij is Belg én zeer ervaren. Het was een uitstekende opportuniteit. Maar hij is nog drie Europese duels geschorst dus we zullen iedereen nodig hebben.”

Door het vertrek van Thomas Kaminski naar Blackburn Rovers zagen de Buffalo’s zich immers genoodzaakt om nog een doelman aan te trekken: “En ook onze andere doelman, Davy Roef, had zich niets te verwijten voor onze nederlaag op Antwerp. Maar het was een te groot risico om niet nog een bijkomende doelman te halen. Je hebt nu eenmaal meerdere topdoelmannen nodig.”

En met Sinan Bolat krijgt Bölöni er meteen een bijzonder ervaren en charismatische doelman bij die op weg leek naar een nieuw avontuur in Turkije: “Hij had de kans om elders te tekenen maar hij verkoos om in België te blijven. Hij nam dat risico en wachtte op een oplossing in België maar heeft ondertussen ook getraind. Hij is een echte prof maar kon natuurlijk geen groepstrainingen afwerken. Hopelijk kunnen we hem tijdens de interlandbreak op titularisniveau te krijgen.”

Foto: BELGA

“Vermoeide trainingsweek achter de rug”

Maar Bölöni beseft dat hij toch ook de huidige spelersgroep dringend opnieuw op normaal niveau moet zien te krijgen en dat blijkt geen sinecure: We hebben een drukke week achter de rug met flink wat trainingssessies waarbij we de spelers lieten kennismaken met onze ideeën. Het was vermoeiend. Maar dat is onze job. Ik huil niet maar het is wel de realiteit. We hebben op alle vlakken veel werk en ik moet nog veel leren.”

Bovendien programmeerde Bölöni ook nog een extra oefenmatch – tegen het Nederlandse Willem II – zodat de jongens die de voorbije weken minder aan bod kwamen nog wat extra wedstrijdminuten konden sprokkelen. Zo verscheen ook Nurio Fortuna verrassend aan de aftrap. Meteen het eerste optreden van de Angolese international: “Nurio ondervond geen negatieve reactie nadat hij een uurtje speelde tegen Willem II maar ik heb het gevoel dat hij nog wat tijd nodig heeft om zijn vertrouwde niveau te halen. Hij was nog niet flamboyant maar hij is niet zo maar naar hier gehaald. De factor vertrouwen speelt hier ook zeker een rol.”

“Een zege zou ons zeker een opsteker bezorgen”, weet de Roemeense coach die zijn spelers deze week ook enkele duidelijke consignes meegaf: “Ik ben tevreden met de inzet van de spelers maar nu moeten we offensief meer moed tonen, zeker tegen versterkte defensies. Die boodschap wil ik meegeven. Op training focusten we vooral op meer verticaal spelen in niet zozeer lateraal. Jammer genoeg kan ik dit weekend nog geen beroep doen op Vadis Odjidja die nog niet kon hervatten en Laurent Depoitre die kampt met een rugblessure.”