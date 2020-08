Melania Trump geeft stiefdochter Ivanka wel erg vuile blik na speech

Een grote, stralende glimlach. Dat had Melania Trump over voor haar stiefdochter Ivanka Trump, die voorbijliep na haar speech. Maar dat mooie moment duurde niet lang: haar uitdrukking verhardde vrijwel meteen. Op sociale media gaat de opmerkelijke blik van Melania viraal en lijkt het idee dat er een haar in de boter zit tussen de first lady en haar stiefdochter sterk te groeien.

Dat werd afgelopen donderdag nog versterkt door een voorpublicatie van het boek van Stephanie Winston Wolkoff: “Melania en ik: mijn jaren als vertrouweling, adviseur en vriend van de first lady”. Wolkoff is Melania’s voormalige beste vriendin, maar nam blijkbaar jarenlang gesprekken tussen haar en de first lady op. Daaruit kwamen heel wat pittige details naar voren, onder andere ook over de relatie tussen Ivanka en Melania. Zo zou Melania er alles aan gedaan hebben om de invloed van Ivanka te beperken. Ivanka zou langs haar kant geprobeerd hebben om Melania zo ver mogelijk van de spotlights te houden: “Ze wou de enige vrouwelijke Trump op het terrein zijn.”

