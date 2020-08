Vanaf 1 september mag er weer gejaagd worden in het wolvengebied: “Perfect alibi voor iemand met slechte bedoelingen”

Het jachtverbod in het gebied waar wolvenkoppel Noëlla en August met de vier welpjes leeft, loopt op 31 augustus af en wordt niet verlengd. Volgens het kabinet van Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) “zijn de wolven intussen zelf in staat om zich te verplaatsen naar andere rustig plekken in hun leefgebied, wat vrij uitgestrekt is”. Maar valt daarmee alle bescherming weg?