Toestand van ‘vergiftigde’ Russische oppositieleider Navalny gaat erop vooruit

De gezondheidstoestand van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny lijkt te verbeteren. Dat melden zowel het ziekenhuis in Berlijn waar hij is opgenomen met vergiftigingsverschijnselen, als zijn woordvoerder. De 44-jarige activist en politicus ligt wel nog steeds in een kunstmatige coma.

Aleksej Navalny werd vorige week in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis van het Russische Omsk. Hij was plotseling erg ziek geworden aan boord van een vlucht van Tomsk naar Moskou.

Volgens mensen uit zijn omgeving had de oppositieleider voor de vlucht thee gedronken die vergiftigd was. Hij werd overgebracht naar Duitsland voor onderzoek naar een vermoedelijke vergiftiging.