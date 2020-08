Mama (28) van pasgeboren baby aangehouden voor kindermoord in Liedekerke

Liedekerke - De onderzoeksrechter in Brussel heeft een 28-jarige moeder aangehouden voor kindermoord. Ze had zich woensdag in het ziekenhuis aangeboden met verwondingen van gynaecologische aard. Aangezien ze een verwarrende uitleg gaf, verwittigden de artsen de politie. In haar woning werd het levenloze lichaam van een pasgeboren baby gevonden. Alles wijst erop dat ze haar kind heeft omgebracht.

Uit het onderzoek is gebleken dat K.A. naar alle waarschijnlijkheid alleen gehandeld heeft en dat de andere familieleden die op hetzelfde adres in Liedekerke (Vlaams-Brabant) verbleven niets van de feiten afwisten. Verder onderzoek zal klaarheid moeten brengen over de precieze omstandigheden en de geestesgesteldheid van K.A.

K.A. heeft zich op woensdag 26 augustus 2020 “met verwondingen van gynaecologische aard aangeboden voor verzorging in het ziekenhuis”, zegt het parket Halle-Vilvoorde vrijdagmiddag. Aangezien haar verklaringen bij de arts en de vaststellingen verontrustend waren, werd de lokale politie gecontacteerd. De lokale politie heeft hierop de magistraat met dienst van het parket Halle-Vilvoorde in kennis gesteld.

K.A. werd verhoord en gaf toestemming voor een huiszoeking in haar woning in Liedekerke. Speurders vonden er resten van een pasgeboren baby.

Het parket, de onderzoeksrechter, het labo van de federale politie, de wetsdokter en de lokale recherche van de lokale politie zijn daarop ter plaatse afgestapt.

“K.A. werd van haar vrijheid beroofd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die haar heeft aangehouden. Ze zal volgende week voor de raadkamer moeten verschijnen”, zegt Gilles Bondeau van het parket Halle-Vilvoorde.

Uit het onderzoek is intussen gebleken dat K.A. naar alle waarschijnlijkheid alleen gehandeld heeft en dat de andere familieleden die op hetzelfde adres verbleven niets van de feiten afwisten. Verder onderzoek zal klaarheid moeten brengen over de precieze omstandigheden en over de geestesgesteldheid de aangehouden vrouw.