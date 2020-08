Twee Zweedse tieners ‘voor de kick’ gemarteld, misbruikt en levend begraven op kerkhof

Twee jongemannen van 18 en 21 jaar hebben ‘voor de kick’ twee tieners gemarteld en seksueel misbruikt en hen dan levend begraven op het kerkhof. Een voorbijganger sloeg alarm zodat de jongens konden worden gered. Ze zijn wel zwaar getraumatiseerd.

De feiten speelden zich af in Solna, een Zweedse gemeente in Uppland. De daders probeerden hun slachtoffers, twee tieners van wie geen verdere gegevens bekend zijn, drugs te verkopen. Toen die weigerden, werden ze onder dwang meegenomen naar een kerkhof in de buurt. Daar moesten ze zich uitkleden en werden ze gemarteld en vervolgens seksueel misbruikt.

Daarna moesten ze, nog steeds naakt, zelf een put graven waarin ze begraven werden. Gelukkig legden de daders een plank boven de lichamen voor ze er aarde op gooiden, zodat ze nog een tijdje konden ademen. Een voorbijganger die alles had zien gebeuren, sloeg alarm.

De tieners brachten het er levend vanaf, maar zijn zwaar getraumatiseerd naar het ziekenhuis gebracht.

Nog geen tien minuten nadat de jongens werden gered, kon de politie al een eerste verdachte arresteren. Een kwartier later werd de tweede dader opgepakt.

Ze ontkennen alles. Beiden worden aangeklaagd voor ontvoering, zware mishandeling en verkrachting en het plegen van een overval. Het gaat om een 18-jarige en zijn 21-jarige vriend die bij de politie bekend waren voor eerdere feiten.