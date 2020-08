Moeskroen opnieuw in nauwe schoentjes: club officieel in beschuldiging gesteld

Komt Moeskroen opnieuw in nauwe schoentjes? Na een onderzoek door het Federaal Parket is de Henegouwse club beschuldigd van valsheid in geschrifte.

Het onderzoek naar de gang van zaken bij Moeskroen loopt al enige tijd. Eind 2018 vonden er huiszoekingen plaats bij de club en de woningen van enkele leden van de raad van bestuur. Alles draait om de periode waarin Pini Zahavi de club leidde terwijl dat als makelaar verboden was.

De voorbije weken hebben de onderzoekers in het fiscaal paradijs Malta dan heel bezwarend materiaal verzameld tegenover Moeskroen. Daarop heeft onderzoeksrechter Michel Claise de leidinggevenden van de 1A-club met dat materiaal geconfronteerd. Zij zouden verbaasd gereageerd hebben op de stukken die hij in handen had. Daarop werd besloten om de club in verdenking te stellen in valsheid geschrifte en gebruik van valse stukken.

Medewerking

“Moeskroen werd op de hoogte gebracht van de aanklacht van zaken vóór november 2018”, reageert de club in een persbericht. “Wij namen akte van de beslissing van onderzoeksrechter Michel Claise en zijn van plan, zoals we altijd hebben gedaan, onze volledige medewerking aan het onderzoek te blijven verlenen. Deze aanklacht, een volgende stap in de gerechtelijke procedure tegen de club, loopt geenszins vooruit op de beslissing van de officier van justitie of de rest van de procedure.”