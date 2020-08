Prins William en Harry brengen samen statement uit: standbeeld voor Diana komt er volgend jaar

De band tussen de Britse prins William en zijn broer Harry is al een tijdje verstoord, toch hebben de twee vandaag een gezamenlijk statement naar buiten gebracht. De twee bevestigen dat er een standbeeld komt op wat de zestigste verjaardag van hun mama Diana had moeten zijn.

Er is al langer sprake van een standbeeld voor Diana. In Hyde Park in Londen staat er al een prachtig herdenkingspark voor de overleden prinses, maar een standbeeld was er nog niet. Eerst werd het beeld aangekondigd voor 2017, op de twintigste verjaardag van haar overlijden, maar dat moest uitgesteld worden. Nu valt de datum op 1 juli 2021: de 60ste verjaardag van de prinses. Het beeld komt in Kensington Gardens, in de Sunken Garden. Dat was de favoriete plek van Diana.

Het gezamenlijke statement van de twee is opvallend omdat ze de laatste jaren uit elkaar gegroeid zijn. In een interview vorig jaar bevestigde prins Harry dat ook. “We zitten op verschillende paden, maar we zullen altijd broers blijven.”