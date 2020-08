Akkoord bereikt over 1 meter afstand in zalen voor kunst, cultuur en evenementen

Er is vrijdag een akkoord bereikt over de regels rond social distancing in de zalen voor kunst en cultuur. Voortaan moet er niet 1,5 meter maar 1 meter afstand gehouden worden tussen bubbels. Dat bevestigt het kabinet van Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon vrijdagnamiddag. Het akkoord gaat in vanaf 1 september.

Om de cultuursector op de lange termijn te ondersteunen in de verdere heropstart van hun werking en activiteiten werd er een nieuw gefaseerd basisprotocol opgesteld. “Het nieuwe basisprotocol bevat per pandemiescenario een set van maatregelen voor de sector en lokale besturen”, legt Jambon uit.

Het bouwt verder op de eerdere protocollen en werd volgens Jambon opnieuw in nauw overleg met professor Erika Vlieghe opgesteld. Verder wordt er rekening gehouden met nieuwe inzichten en de meest recente bepalingen. Zo wordt bij culturele activiteiten en evenementen de verplichte afstand tussen personen of bubbels verkleind tot 1 meter of één stoel in zalen met vaste stoelen.

Vanaf 1 september start fase geel. Daarin moeten toeschouwers enkel mondmaskers dragen wanneer de verplichte afstand niet gegarandeerd kan worden. Het is volgens Jambon aan de lokale of provinciale overheden om op basis van de lokale pandemiesituatie een andere kleurencode te bepalen en hier helder over te communiceren.

De Vlaamse minister van Cultuur vraagt om dit protocol “proportioneel” toe te passen. “Er moet te allen tijde een goed evenwicht zijn tussen de belangen van het maatschappelijke leven enerzijds en de volksgezondheid anderzijds”, benadrukt Jambon.

Volgens Leen Laconte van Overleg Kunstenorganisaties is dit akkoord een goede zaak voor de hele sector. “Zo komen er meer plaatsen vrij in de zalen en kunnen de mensen nog steeds op een veilige manier genieten van de voorstellingen.”