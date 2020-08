Francky Dury wil met gerust gemoed interlandbreak in: “Maar ik ben gecharmeerd door Moeskroen”

Zulte Waregem pakte vorige week tegen Waasland-Beveren zijn eerste zege van het seizoen. Tegen Moeskroen wil trainer Francky Dury een tweede opeenvolgende zege pakken. “Op die manier kunnen we met een gerust gemoed de interlandbreak in.”

“Ik was blij met de zege tegen Waasland-Beveren”, opende Dury vrijdag zijn persbabbel. “Vooraf noemde ik de wedstrijd een zespuntenwedstrijd, en dat meende ik ook. Na een nul op zes moet je winnen. Dat deden we en dat stemt me tevreden, maar nu moeten we tegen Moeskroen die lijn proberen doortrekken. Want als je kijkt naar ons programma na de interlandbreak – met wedstrijden tegen Charleroi, Club Brugge en Standard – oogt dat niet eenvoudig. Dan moet je nu op Moeskroen zeker punten pakken. Bij een zege pak je zes op twaalf sta je mooi in de buik van het klassement, dat geeft toch een ander gevoel.”

De zege tegen Waasland-Beveren gaf Zulte Waregem alleszins een vertrouwensboost: “Je merkt dat de zege bevrijdend werkte. De sfeer zat goed. De spelers trainden ook erg scherp en toonden veel goesting.” Toch beseft Dury dat een zege op het veld van Moeskroen geen evidentie is. “Ik heb de matchen van Moeskroen gezien en ik zag toch veel goede zaken bij die ploeg. Je ziet dat ze daar tot nu toe goed gewerkt hebben. De organisatie staat er en er loopt veel individueel talent rond. Ik ben gecharmeerd door spelers als Hocko, Bakic, Tabekou en Badibanga. Dat zijn smaakmakers. Daarnaast hebben de jongeren die ze bij Lille gehaald hebben veel potentieel. Die ploeg kan een mooi seizoen spelen.”

Foto: BELGA

Vorige week kregen Omar Govea en Jannes Van Hecke een basisplaats en maakten een goede indruk. Dury bleef echter op de vlakte wanneer hem gevraagd werd of de twee opnieuw in de basis zullen staan. “We zijn aanvallend nog steeds een beetje zoekende. We hebben in de spits heel veel kwaliteit lopen, maar die jongens moeten bediend worden. Voor die aanvoer heb je echter wel de juiste spelers nodig. Govea en Van Hecke hebben die capaciteiten, maar je moet tegelijkertijd ook zorgen dat de balans in je team gevrijwaard blijft. In bepaalde wedstrijden kunnen zij de goede keuze zijn, in andere misschien niet..”

Dury kwam ook nog even terug op de spandoeken die de supporters voor de match tegen Waasland-Beveren in de tribune opgehangen hadden. Daarin werd onder meer gevraagd voor meer grinta in de ploeg en gerichte transfers “Ik heb die spandoeken gezien en ik begrijp de bezorgdheid van de supporters. Die is ook deels terecht. Zo veel spelers hebben we nog niet binnen gehaald, maar het is niet altijd evident. Voor hen is het ook anders, zij kunnen nu niet in het stadion van zich laten horen. Maar ik vond het goed, ik kan dat alleen maar respecteren, want zulke slogans komen van mensen die het goed menen met de club. Ik kan dat aanvaarden. Als je met nul op zes start, is het ook logisch dat de supporters van zich laten horen.”