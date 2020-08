LIVESTREAM. Volg hier het panelgesprek over de coronamaatregelen met onder meer Marc Van Ranst, Erika Vlieghe en Cathy Berx

Berchem -

In het Antwerpse jeugdcentrum Den Eglantier vindt een panelgesprek plaats met verschillende experten en politici over de coronamaatregelen in ons land. Onder meer Erika Vlieghe, Koen Geens, Bart Somers, Cathy Berx en Marc Van Ranst zullen er de vragen van jongeren beantwoorden. Welke maatregelen blijken nu het beste te werken om het virus te bestrijden? Welke maatschappelijke uitdagingen heeft het virus aan de oppervlakte gebracht? En hebben de aanwezigen handige tips voor jongeren om de komende weken en maanden door te komen?