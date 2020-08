Video van dollende 8-jarige Messi duikt op, fans van oude liefde komen massaal op straat voor herhaling huzarenstukje uit 1993

Lionel Messi beroert al dagen het voetbalnieuws. De Argentijn wil weg bij ‘zijn’ FC Barcelona. Manchester City zou in poleposition liggen, maar bij Newell’s Old Boys hopen ze hun voormalige jeugdspeler te overtuigen om terug te keren naar het oude nest.

Voor hij in 2000 bij de jeugd van de Blaugrana aansloot, droeg een piepjonge Messi het shirt van de Argentijnse club. Ook toen al dolde hij met zijn tegenstanders. Dat bewijst een video van een 8-jarige Messi die deze week rondging op sociale media.

🐐 | Leo Messi toen hij 8 jaar was. WOW. 😳 pic.twitter.com/KGamNOx7EF — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 28, 2020

In Argentinië, meer bepaald in Rosario, trokken de fans van Newell’s Old Boys de straat op met één simpel doel: Messi overtuigen om terug te keren.

“De komst van Diego Maradona was destijds ook ongelooflijk”, verwees Christian D’Amico, de vicepresident van de club, naar de transfer van de Argentijnse legende in 1993 naar de Old Boys. “Iedereen dacht dat het onmogelijk was. Welke fan van Newell’s hoopt er nu niet dat de grootste spelers ter wereld in hun shirt spelen?”

🚨



Torcedores do Newell’s Old Boys foram para as ruas de Rosário pedir para que o clube contrate Messi.



pic.twitter.com/FN7ppHwtOT — Messi Brasil (@PortalMessi) August 27, 2020

