Mens heeft gevoeligere neus dan rat

Matthias Laska, onderzoeker aan de Linköping Universiteit in Zweden, vergelijkt al meer dan twintig jaar onze reukzin met die van dieren. Van vleermuizen en ratten tot olifanten en apen, allemaal moesten ze van hem al aan tientallen geurstalen ruiken. En blijkt dat wij niet zo slecht presteren. De menselijke neus is gevoeliger dan die van ratten voor 31 van de 41 geteste chemicaliën. En we verslaan zelfs honden bij een handjevol geuren. De mens kan zelfs heel wat geuren detecteren aan een ­lagere concentratie dan muizen en varkens, dieren die toch gekend zijn voor hun sterke neus.