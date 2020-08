Kevin De Bruyne is in Champions League-ploeg van seizoen al eens ploegmakker van Lionel Messi

De UEFA heeft Kevin De Bruyne (Manchester City) als enige Belg een plaats gegeven in de 23-koppige selectie van de Champions League van het voorbije seizoen. Bayern München is met maar liefst negen spelers hofleverancier.

De Bruyne sneuvelde met Manchester City in de kwartfinales tegen Olympique Lyon, maar dat weerhield de waarnemers van de UEFA niet om de Rode Duivel in de selectie op te nemen. De Bruyne heeft het gezelschap van ploegmaats Raheem Sterling en Angeliño, die in 2020 wel in de Champions League speelde voor Leipzig.

Winnaar Bayern München levert maar liefst negen spelers: keeper Manuel Neuer, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, David Alaba, Thiago, Leon Goretzka, Thomas Müller, Serge Gnabry en Robert Lewandowski.

Van verliezend finalist Paris Saint-Germain kregen Marquinhos, Kylian Mbappé en Neymar een selectie. Ook Lionel Messi is van de partij, ondanks de historische 8-2 nederlaag met Barcelona tegen Bayern in de kwartfinales.

De UEFA deed beroep op enkele ‘waarnemers’ om de selectie samen te stellen. Onder meer bondscoach Roberto Martinez gaf zijn mening.

Selectie:

Doelmannen: Manuel Neuer (Bayern), Jan Oblak (Atlético), Anthony Lopes (Lyon)

Verdedigers: Alphonso Davies (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern), Virgil van Dijk (Liverpool), Dayot Upamecano (Leipzig) Angeliño (Man City/Leipzig), David Alaba (Bayern)

Middenvelders: Thiago (Bayern), Kevin De Bruyne (Man City), Houssem Aouar (Lyon), Leon Goretzka (Bayern), Marcel Sabitzer (Leipzig), Marquinhos (Paris), Alejandro Gómez (Atalanta), Thomas Müller (Bayern)

Aanvallers: Serge Gnabry (Bayern), Robert Lewandowski (Bayern), Kylian Mbappé (Paris), Neymar (Paris), Lionel Messi (Barcelona), Raheem Sterling (Man City)