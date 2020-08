Uw neus kan veel meer dan u denkt

Honden kunnen explosieven ruiken en een druppel bloed in een zwembad is genoeg om een haai honger te doen krijgen. Als je dat vergelijkt met wat onze neus kan, lijkt die van de mens maar een triest geval. Maar schijn bedriegt: uit onderzoek van de laatste tien jaar blijkt ons reukorgaan heel wat meer in zijn mars te ­hebben dan gedacht.