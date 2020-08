86 kinderen en begeleiders in quarantaine nadat 2 kinderen besmet raken op kamp

Assenede - Twee kinderen die deelnamen aan het zomersportkamp van de gemeente Assenede, in Oost-Vlaanderen, testten positief op Covid-19. In totaal moeten nu 86 kinderen en hun begeleiders in quarantaine tot en met maandag 7 september.

Het kamp vond plaats van maandag 24 augustus tot en met vandaag en ging door in de gemeentelijke sporthal. In totaal testten twee kinderen positief op corona. Omdat de deelnemers aan het sportkamp één sportbubbel vormden, kwamen alle deelnemende kinderen met zekere waarschijnlijkheid in contact met de kinderen in kwestie, zegt het gemeentebestuur in een persbericht.

Het Covid19- team van de eerstelijnszone heeft daarom beslist dat alle kinderen die deelnamen aan het sportkamp tot en met maandag 7 september in quarantaine moeten. Dat is 14 dagen geteld vanaf het laatste contact met het besmette kindje, zijnde maandag 24 augustus. Bij kinderen jonger dan 6 jaar is een coronatest niet nodig. Kinderen ouder dan 6 jaar dienen wel getest te worden. Blijkt een eerste test negatief te zijn, moet na negen dagen een nieuwe test gebeuren.

Ouders zijn gevraagd om extra waakzaam te zijn en te melden mochten er symptomen opduiken.