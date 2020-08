Brigitte (54) vond na verre buitenlanden rust in Oostende: “Ik vrees dat ik niet oud zal worden. Waarom dan niet profiteren van het leven?”

/ Oostende -

Brigitte Waignein (54) heeft in Kaboel, Kinshasa en Wenen gewoond. Dan geeft een appartement in het Europacentrum welgekomen rust. Weg van verre buitenlanden. Weg ook van een succesvolle, maar bochtige carrière. Van een liefdevolle, maar gecompliceerde relatie. Een gesprek over smaakloze blote madammen, de angst om vroeg te sterven en de soms vileine wereld van de diplomatie. “Veel diplomaten worden zuur, of gaan drinken. Ik ben weggelopen.”