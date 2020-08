Brusselse tiener aangehouden voor afpersing in Koksijde

Koksijde / Brussel - De onderzoeksrechter in Veurne heeft een 18-jarige uit het Brusselse aangehouden op verdenking van afpersing en diefstal. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne. Samen met drie minderjarige verdachten ging hij in Koksijde aan de haal met de spullen van een andere groep jongeren.

Het incident tussen de groepen vakantiegangers begon in de nacht van donderdag op vrijdag op het strand van Koksijde. Daar stelden de jongemannen uit het Brusselse zich agressief op tegenover enkele andere jongeren. Uiteindelijk kwam het zelfs tot afpersing. Minstens vier slachtoffers werden daarbij gedwongen om hun kostbare spullen af te geven. Op die manier maakten de verdachten vooral multimediatoestellen buit.

De politie kon even later vier verdachten inrekenen, onder wie drie minderjarigen. De meerderjarige verdachte bleek bovendien in het bezit van een gestolen mountainbike. De 18-jarige uit het Brusselse werd vrijdag door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van afpersing en diefstal. Dinsdag zal de raadkamer oordelen of hij langer in de gevangenis moet blijven. De minderjarige verdachten werden ter beschikking gesteld van de jeugdrechter in Brussel en Halle-Vilvoorde.