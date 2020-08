Schrijver Marnix Peeters over bewust kinderloos blijven: “Ik ken ouders die spijt hebben, ja”

Wat levert het verwekken van een kind meer op dan een dikke kont en levenskwaliteit die voor pakweg 25 jaar in het vriesvak verdwijnt? Marnix Peeters (55) gaat de vraag niet uit de weg in Oogje. Het kleine meisje uit de Lange Tafelstraat , zijn tiende boek. De zelf kinderloze auteur snapt niet waarom een kind het hoogste goed moet zijn. “Ik ken ouders die spijt hebben, ja.”

“Heb je schrik van honden? Nee? Dan doe ik de deur open. De boodschap is: gewoon negeren.” Vier minuten later zit ik op een bank in een tuin en bijt Boef in mijn hand. Ik heb het overleefd, dank u zeer ...