Lokale onweders zorgen voor wateroverlast

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel hebben lokale onweders voor wateroverlast gezorgd. Dat was onder meer het geval in het centrum van Brussel.

De brandweerdiensten zijn vrijdag tussen 18.00 uur en 18.30 uur moeten uitrukken voor twee Brusselse tunnels die onder water gelopen waren ten gevolge van hevige regenval. Het ging om de Stefaniatunnel en de Rogiertunnel, zo is vernomen bij Walter Derieuw, de woordvoerder van de Brusselse brandweer.

Verstopte afvoerbuizen zorgden ervoor dat het water niet voldoende weg kon. “Het water bleef staan in het midden van de tunnels, op de laagste punten”, aldus Derieuw. De brandweer moest daarom de afvoeren vrijmaken.

De ondergelopen tunnels zorgden voor zware verkeershinder in de hoofdstad.

Ook Oost-Vlaanderen kreeg lokaal erg veel regen. De afrit van de E40 in Erpe-Mere stond een tijdje blank. In Erondegem, deelgemeente van Erpe-Mere, sloeg de bliksem in.

Nog de hele avond is er kans op lokale onweders met donder en bliksem. En vooral met veel regen.

Het KMI en de federale politie raden wie nog de baan op moet aan om voorzichtig te zijn en snelheid te matigen.