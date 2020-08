Wie verder studeert, gaat later verder van zijn ouders wonen

Hoogopgeleide jongvolwassenen gaan, wanneer ze de ouderlijke woonst verlaten, verder weg wonen dan leeftijdgenoten die minder lang hebben gestudeerd. Dat besluit het Steunpunt Wonen in een onderzoek naar hoe jongvolwassenen zich op de woningmarkt gedragen. En studie speelt nog een belangrijke rol: hoogopgeleide jongeren trekken veel vaker richting een centrumstad. De reden? in en rond zo’n centrumstad vinden ze vaker het soort job dat ze zoeken, maar ook de vele stedelijke voorzieningen – die je in kleinere gemeenten niet altijd hebt – spelen een rol.

De toestroom van hoogopgeleide jongeren in de centrumsteden is volgens de onderzoekers één van de verklaringen voor de stijgende woningprijzen daar. Blijkt nog uit het onderzoek: eenmaal men het ouderlijke huis heeft verlaten is die nieuwe stek ook de jaren erna bepalend. Wie zijn eerste huurappartement ruilt voor een koopwoning doet dat meestal in de buurt van dat eerste appartement.

Gemiddeld verlaten jongeren de ouderlijke woning wanneer ze 26,5 jaar zijn, al vertrekken hoogopgeleide jongvolwassenen doorgaans iets later.