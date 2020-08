Biostatisticus Geert Molenberghs rekende besmettingsgraad uit voor Antwerpen: in 1 op 5 klassen zal een besmette leerling zitten

Antwerpen -

De kans is reëel dat meerdere scholen dinsdag van start gaan met een of meer besmette leerlingen in de banken. In Antwerpen zal een op de vijf klassen een scholier met het coronavirus tellen, voorspelt een rekenmodel. “En ook bij de bushalte of op de bus komen veel bubbels samen”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven).