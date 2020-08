Code oranje voor scholen vanaf 50 besmetting per 100.000 inwoners

Wanneer een gemeente meer dan vijftig coronabesmettingen per 100.000 inwoners telt in veertien dagen, komen de scholen daar mogelijk in de problemen. Vanaf die drempel zal de Risk Assessment Group (RAG) immers overwegen om de gemeente het advies te geven code oranje voor het onderwijs in te roepen. Momenteel overschrijden een twintigtal Vlaamse gemeenten die drempel. Al moeten ze daar niet meteen beginnen te panikeren: de RAG houdt ook rekening met andere factoren: bijvoorbeeld of de coronacurve er daalt of stijgt.