Onderwijsexpert Duyck en topman katholiek onderwijs Boeve botsten virtueel al meermaals, wij brachten hen in levenden lijve samen

Bedaarde professor versus stormram. Nuance versus scherpslijper. In de ene hoek: de topman van de grootste onderwijskoepel van Vlaanderen. In de andere: de meest kritische stem in het huidige onderwijsdebat. Lieven Boeve en Wouter Duyck botsten al meermaals virtueel, maar in levenden lijve hadden ze elkaar nooit ontmoet. Het Nieuwsblad bracht hen voor het eerst samen. En wat blijkt? Au fond zitten ze op dezelfde lijn. “We hadden de scholen nooit mogen sluiten.”