In totaal al 4.811 jobs weg in ons land door de coronacrisis, en er is nog een tsunami aan faillissementen op komst

De cateringafdeling van dienstenbedrijf Sodexo zet in ons land bijna 400 werknemers aan de deur. En er is maar één reden: corona. Experts vrezen dat het bedrijf één van de eerste in een heel lange rij wordt, waarbij zo’n 250.000 jobs sneuvelen. “De overheid moet dat met zeer gerichte steunmaatregelen alsnog trachten te voorkomen”, zegt arbeidseconoom Stijn Baert.