Pascale Naessens (51),tien jaar, dertien boeken, wat controverse en vooral nul kg later: “Eén keer gedacht aan stoppen”

Tien jaar geleden schreef ze haar eerste boek. Toen kenden velen haar vooral als mevrouw Jambers, of als de persoon die controverse uitlokte omdat ze zei dat aardappelen of brood uit den boze waren. Nu brengt Pascale Naessens al haar dertiende boek uit, ‘Echt eten’. En is ze in plaats van ‘de vrouw van’ zélf een hype. En de storm rond haar is gelukkig ook gaan liggen. “Wetenschappers hadden me gewaarschuwd, dat ik problemen zou krijgen om dat ik tegen de klassieke visie op eten aan schopte. Maar het moest als ik iets wilde veranderen.”