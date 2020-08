Nieuwe dag, nieuw hoofdstuk in de transfersaga: “Lionel Messi wil zijn goede hart laten zien aan FC Barcelona”

Van de kant van Lionel Messi blijft het voorlopig stil, ook al staat FC Barcelona in brand nadat de Argentijn zijn vertrekwens uitte. Maar de Argentijn zou wel zijn goede hart willen laten zien.

Barcelona bevestigde donderdag dat voorzitter Josep Bartomeu opstapt als Messi publiekelijk zegt dat hij het probleem is en daardoor alsnog bij de Blaugrana zou blijven. Maar volgens de club heeft de aanvaller nog niets laten weten in verband met dat voorstel. Intussen blijven de Catalanen vasthouden aan de afkoopclausule van 700 miljoen euro in het contract van Messi, terwijl die zou denken dat hij een vrije speler is en dus kan gaan en staan waar hij wil.

Zondag staat de eerste training onder nieuwe coach Ronald Koeman op het programma en Messi zou normaal gezien gewoon meedoen. Ook al zou de Nederlander de wereldster gefrustreerd hebben tijdens een gesprek, waarna hij ook nog eens Luis Suarez (een boezemvriend van Messi) quasi de deur wees. Intussen wordt de Uruguyaan gelinkt aan PSG, Juventus en Inter Miami.

Volgens El Periodico en Sky Sports-journalist Guillem Balague zou Messi nu toch bereid zijn om samen te zitten met het bestuur van Barcelona. Het doel: een akkoord bereiken om op een ‘deftige’ manier de club te verlaten. En liefst zo snel mogelijk zodat de situatie niet nog meer escaleert. Barcelona zou graag met Messi spreken, maar dan niet om zijn vertrek te onderhandelen. Daar blijven ze bij de strategie van: 700 miljoen euro of geen transfer.

#FCB briefing that they can meet Messi but not to negotiate his departure. His exit costs, they say, his buy out clause, €700m — Guillem Balague (@GuillemBalague) August 28, 2020

Klopp verwacht Messi niet meteen bij Liverpool

Voor coach Jürgen Klopp is Lionel Messi, die bij FC Barcelona een transferverzoek indiende, bij Liverpool meer dan welkom, maar tot een transfer naar de Merseyside zal het niet snel komen. “Welke coach zou er Messi niet in zijn ploeg willen?”, antwoordde Klopp vrijdag tijdens een persmoment op de onvermijdelijke vraag. “Maar eerlijk: er is geen enkele kans dat hij naar Liverpool komt. Kijk maar naar de bedragen waarover gesproken wordt. Dat is niets voor ons.”

Op zich hoeft dat ook niet te verbazen, want Manchester City staat met stip op één. Volgens sommige media zou Messi al met coach Pep Guardiola gesproken hebben vooraleer hij zijn beslissing om Catalonië te verlaten had meegedeeld aan FC Barcelona.

Dan zou Messi voor het eerst in zijn profcarrière niet in La Liga spelen. “Voor de Premier League zou zijn komst natuurlijk geen slechte zaak zijn, maar hebben ze die boost echt nog nodig?”, vroeg Klopp zich af. “Daarnaast wordt er hier op een andere manier voetbal gespeeld dan in Spanje. Ik moet het eerst allemaal nog zien gebeuren.”

Na de landstitel en enkele weken pauze zitten de Reds volop in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, te beginnen met de Supercup van zaterdag tegen Bekerwinnaar Arsenal. Klopp verwacht zijn team nog niet op volle sterkte. “Het zou me verbazen moest het onze beste wedstrijd van het seizoen worden, maar de tegenstander zit in dezelfde situatie. We zijn dus klaar om voor een resultaat te knokken.”